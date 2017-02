revue art contemporain - revue art contemporain

Retour sur l’histoire de l’anatomie mardi 31 janvier 2017, par Christian GATTINONI

Couverture du livre Retour sur l'histoire de l'anatomie

Raphael Cuir est critique et historien d’art, docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, depuis plusieurs années il dirige l’Association Internationale des Critiques d’Art dont il a dynamisé l’action.« Renaissance de l’anatomie » qui vient de paraître aux éditions Hermann fait le point sur ses recherches des représentations du corps de la Renaissance à nos jours. Si ce livre est dédié à ORLAN c’est qu’il partage sa vie et que son œuvre a inspiré et soutenu ses recherches. Les liens entre sciences de l’homme et création artistique débouchent sur des interrogations philosophiques qui continuent de nourrir l’art actuel.

