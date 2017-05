Le Tiers Paysage ou la vie des ruines industrielles

Sophie Carles est une photographe professionnelle orléanaise qui produit aussi bien des vues d’architecture que des reportages industriels. Son exposition dans les nouveaux locaux du Pays où le ciel est toujours bleu reprend dans son titre un concept mis en avant par le paysagiste Gilles Clément celui de Tiers Paysage. Sa pratique de l’image s’y double de prélèvements d’objets sur le site en ruine d’une ancienne fonderie de nouveau envahie par la nature.

Les titres de ses trois séries photographique semblent désigner sa méthode de travail globale : Prélèvement Végétal In situ. Elle se rend sur les lieux d’un drame social qu’elle voit comme « les ruines du post-modernisme » une fonderie industrielle abandonnée suite à la crise économique et aux délocalisations. Elle y opère d’abord comme photographe, ses cadrages au moyen format montrent grâce à la suavité des tirages pigmentaires sur papier Canson Arches Museum l’envahissement des éléments naturels. Aux tons sombres des architectures et des sols noircis répondent les verts profonds des feuilles et plantes qui les annexent et leur rendent une nouvelle vie.

Pour bien rendre la double nature de ces objets délocalisés elle utilise en studio des prises de vue héritées des rendus archéologiques. Correctement éclairés ces objets singuliers se détachent sur un fond blanc qui nous fait perdre toute notion d’échelle. Celle-ci nous est restituée dans l’installation du sous-sol, les objets prélevés entrent dans un dialogue qui leur rend une présence très singulière.

L’exposition se trouve complétée par une autre pratique mixte qui redouble son approche globale des liens temporels entre objets manufacturés et progressions végétales. L’artiste collectionne des cartes postales d’anciens sites industriels qu’elle soumet à des cultures de mousses qui viennent les réanimer, leur rendre un présent.