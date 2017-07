L’identité artistique des photographes aux Promenades Photographiques de Vendôme lundi 26 juin 2017, par Christian GATTINONI

Peter Brown Leighton

Pour leur 13e édition les Promenades Photographiques de Vendôme posent une question très ouverte (trop ?) « Qui est photographe ? ». Ils investissent cette année plus de lieux et se répandent aussi sur l’espace public. Beaucoup de réponses semblent attendues mais plusieurs propositions plus singulières valent le déplacement.

Voir en ligne : http://promenadesphotographiques.com