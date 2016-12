L’Art Poétique de Vincent Mauger : l’injonction aérienne des corps terrestres

Vue de l’exposition / view of the exhibition « Les injonctions paradoxales »Galerie Bertrand Grimont, Paris 2016 sans titre, 2016, dimensions variables, baguettes en chênes assemblées. © Vincent Mauger Photo. Aurélien Mole Courtesy the artist and Bertrand Grimont, Paris 2) Vue de l’exposition / view of the exhibition « Les injonctions paradoxales »Galerie Bertrand Grimont, Paris 2016 sans titre, 2016, 3 éléments, 80 x 150 x 150 cm environ, briques assemblées, découpées et meulées. sans titre, 2016, dimensions variables, galets de marbre noir découpés. © Vincent Mauger Photo. Aurélien Mole Courtesy the artist and Bertrand Grimont, Paris